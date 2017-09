In un libro la storia di Marco “Mock” Zanzi

Carlo Zanzi ha scritto un libro dedicato al fratello "Marco Mock Zanzi", scomparso un anno fa, il banjoman che diede vita alla Piedmont Brothers Band insieme a Ronald Martin. Presentazione sabato 24 settembre

Domenica 1 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala a Vetri dell’oratorio “Molina” di Biumo Inferiore (piazza XXVI Maggio), verrà presentato il libro “Marco Mock Zanzi, the banjoman“, scritto dal fratello Carlo.

È la biografia di un ottimo suonatore di banjo, varesino dal grande talento, cofondatore con Ron Martin della Piedmont Brothers Band, morto prematuramente il 6 agosto del 2015. Proprio all’oratorio di Biumo Inferiore, negli anni Settanta, suonando nel complesso “Le Volpi”, ha mosso i primi passi la carriera artistica di Marco, ma anche il suo cammino di fede. La sua prima salita su un palco, con la chitarra in mano, risale infatti al 7 gennaio del 1976, per l’8^ edizione del Befanino d’Argento.

Il 12 ottobre del 2014, sempre in Sala a Vetri, Mock ci ha regalato un indimenticabile pomeriggio di musica, di amore per la vita e di fede in Dio.