La Merkel vince, crescono populisti, crollo di Spd

Alle elezioni politiche in Germania festeggiano i Liberali, che tornano in Parlamento, ma soprattutto l’estrema destra di Afd.

La Cdu-Csu di Angela Merkel è il primo partito che però perde 8 punti rispetto a quattro anni fa. Perdono i socialisti, che non faranno parte del prossimo governo e staranno all’opposizione.

A urne ancora calde, e risultati non ancora definitivi, il dato che spicca sono certamente quei 90 deputati in mano ad Alternative für Deutschland, che diventa il terzo partito in Germania col 13%.

A due ore dalla chiusura dei seggi la situazione dello spoglio in diretta riporta CDU/CSU al 33%, i socialdeomocratici di SPD 20,8%, l’ultradestra di AfD 13,1%, FdP, LIberali 10,4%, i verdi Grüne 9,2%, la sinistra di Linke 8,7%.