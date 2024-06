Cattaneo alla conferenza sull’Ucraina: “La Lombardia s’impegna per la ricostruzione”

«La Lombardia vuole essere protagonista» della ricostruzione in Ucraina, dice il sottosegretario alle Relazioni Internazionali e con l’Unione Europea, Raffaele Cattaneo, inviato alla Conferenza Internazionale per la Ricostruzione dell’Ucraina, in corso oggi e domani a Berlino.

«Agire fin da subito per la ricostruzione dell’Ucraina è una delle condizioni necessarie per rendere possibile una pace duratura. Il popolo ucraino – ha spiegato Cattaneo – e le autorità del Paese, a cominciare da quelle regionali e municipali, chiedono la nostra collaborazione per ricreare le condizioni infrastrutturali e sociali che rendano possibile riprendere una vita normale. Questo richiede investimenti pubblici e privati e iniziative di cooperazione che possono rappresentare una grande opportunità per le nostre imprese».

La conferenza ha visto la partecipazione di importanti figure politiche e istituzionali, tra cui il presidente ucraino Zelensky, la presidente della Commissione UE Von der Leyen, il primo ministro tedesco Scholtz, il vicepremier Tajani, David Cameron, Mike Pompeo e numerose altre personalità.

Il sottosegretario Cattaneo ha incontrato il ministro Antonio Tajani e la delegazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, coordinata dal rappresentante speciale per la Ricostruzione dell’Ucraina, ambasciatore Davide La Cecilia, e la vicepresidente di Confindustria con delega alla Ricostruzione, Barbara Cimmino. Si è annunciato che l’Italia ospiterà la prossima conferenza annuale a Roma e si è ipotizzato un incontro preparatorio in Lombardia, da tenersi all’inizio del 2025, per coinvolgere il tessuto imprenditoriale e la società civile lombarda in questa importante attività.

«La nostra Regione, unica presente a Berlino – ha concluso Cattaneo – ha raccolto l’invito dei governi tedesco e ucraino ad essere qui in presenza e non mancherà di fare la propria parte a fianco del popolo e delle autorità ucraine che stanno pagando un prezzo altissimo per difendere la libertà del proprio Paese e di tutta Europa. Questo richiede anche un aiuto concreto nel ricostruire case, scuole, assicurare energia, ristrutturare impianti, infrastrutture e ridare prospettiva economica alle imprese e al lavoro».

La presidente Ursula Von Der Layen ha tenuto un discorso di apertura rivolto a tutti i partecipanti, in cui ha annunciato la firma di nuove convenzioni di garanzia e sovvenzione per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere la ripresa e la ricostruzione in Ucraina, anche in relazione alle infrastrutture energetiche nell’ambito del quadro di investimenti dello strumento per l’Ucraina. La Presidente guida una delegazione di diversi membri del collegio dei commissari che partecipano alla conferenza, a dimostrazione del fermo sostegno dell’UE all’Ucraina, anche nel suo cammino verso l’UE, mentre prosegue la guerra di aggressione della Russia.

La conferenza sulla ripresa in Ucraina è un evento annuale avviato nel 2017 come “conferenza sulle riforme per l’Ucraina” e, dal 2022, è stato rinominato a seguito dell’invasione su vasta scala da parte della Russia.

A margine della conferenza, il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis presiederà la prima riunione ministeriale della piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori, che si adopera per coordinare il sostegno internazionale a favore delle necessità immediate dell’Ucraina, della ripresa e della ricostruzione. Riunisce rappresentanti dell’Ucraina, dell’UE, dei paesi del G7 e delle istituzioni finanziarie internazionali. Nel febbraio 2024 la Repubblica di Corea, i Paesi Bassi, la Norvegia e la Svezia vi hanno aderito in qualità di nuovi membri; Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Spagna, Belgio, Finlandia e Svizzera lo hanno fatto in qualità di osservatori nell’aprile 2024.

Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis pronuncerà un discorso di apertura alla conferenza sulla ripresa in Ucraina per la tavola rotonda “Il futuro dell’Ucraina come potenza economica nell’UE” e parteciperà alla cerimonia di firma degli accordi, mentre Maroš Šefčovič aprirà il dibattito intitolato “Preparazione dell’Ucraina all’adesione all’UE e preparazione dell’UE all’adesione dell’Ucraina”. La Vicepresidente Jourová pronuncerà a sua volta un discorso di apertura in occasione della tavola rotonda “Stato di diritto, riforma del sistema giudiziario e istituzione di un meccanismo internazionale di risarcimento”, mentre il Commissario Sinkevičius aprirà il dibattito dedicato al tema “Ripresa verde e Green Deal europeo per l’Ucraina”.