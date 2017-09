“Liberato” il camping di Azzate

Panzerotti al camping sequestrato (inserita in galleria)

Il camping di Azzate non è più sotto sequestro. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che di conseguenza ne ha annullato anche la confisca. Il camping, che era stato sequestrato nel 2012 per la contestazione dei reati di lottizzazione abusiva e costruzioni abusive, per effetto della prescrizione ritornerà dunque nella disponibilità dei proprietari, già assolti in appello per i due reati.

Galleria fotografica Striscioni e il "lenzuolo della vergogna" al camping di Azzate 4 di 5

TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA