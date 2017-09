Al via il Settembre culturale, viaggi con la mente e con il cuore

Foto varie

Si apre questa sera a Bisuschio l’edizione 2017 del Settembre culturale, un interessante calendario di eventi e di incontri organizzato dalla Parrocchia San Giorgio martire e dalla Proloco, con il patrocinio del Comune di Bisuschio.

A partire da questa sera e fino al 24 settembre tanti appuntamenti tra cultura e sport, ma anche una serata con il “re della griglia” e la festa finale dell’Oratorio.

Il filo conduttore di tutte le iniziative sarà il tema del viaggio inteso nel senso più ampio: «Abbiamo raccolto la sfida di Papa Francesco che ha detto “Il Santo popolo fedele di Dio è gente che sta in piedi e cammina nella speranza, e dovunque va sa che l’amore di Dio l’ha preceduto” – spiegano gli organizzatori – Ecco, con questa certezza nel cuore e questa seduzione dell’orizzonte nello sguardo abbiamo voluto proseguire l’esperienza del Settembre culturale, luogo di dialogo e di confronto lanciato da don Silvano tanti anni fa».

Il Settembre culturale si apre questa sera, giovedì 7 settembre, con un incontro introduttivo al Cine Teatro San Giorgio, dove alle 20.45 il sindaco Giovanni Resteghini e Sara Simeoni presenteranno il programma, con la proiezione di alcune immagini di Alessandro Bordin e Giuseppe Di Pierro sul tema del viaggio che saranno poi in mostra per tutto il mese nel maxisalone comunale (inaugurazione domenica 10 settembre).

Sabato 9 settembre, sempre al cine teatro San Giorgio alle 20.45 Giuditta Boscagli presenterà il suo libro “Il cuore oltre le sbarre”, una storia di misericordia e ripartenza.

Domenica 10 settembre (a partire dalle 13) edizione speciale di Duathlon, l’appuntamento sportivo di inizio settembre quest’anno con la nuova formula di abbinata bike+corsa, aperta a singoli o a squadre, uomini, donne, ragazzi. E poi tanto divertimento e attività anche per i più piccoli. Iscrizione tramite il sito triathlonbisuschio.blogspot.com e ritiro pacchi gara sabato in Oratorio.

Martedì 12 settembre alle 20.45 al Cine-teatro san Giorgio incontro-dibattito tra un gruppo di adolescenti e l’alpinista Marco Zaffaroni sul tema “Non è (che) un’avventura”, occasione per raccontarsi e intraprendere il viaggio forse più difficile, quello alla scoperta di sè.

Giovedì 14 settembre, il Cine teatro ospiterà alle 20,45 l’incontro con Manuela Marinelli, celebre sindologa che presenterà il suo libro sulla Sindone e racconterà l’evoluzione delle prove scientifiche e la storia del “sacro lino”.

Sabato 16 settembre, dalle 18,30 all’oratorio, serata “Passione barbecue” con il re della griglia Mirco Vincenzi e il birrificio artigianale The Wall, musica e stand gastronomici.

Domenica 17 settembre, in Oratorio, dalle 14 si gioca il torneo 3Emme, per ricordare tre amici il cui nome iniziava appunto per “emme”: Mattia Dossi, Moreno Buzzi e Maria Luisa.

Alle 16 “Viaggio nelle fiabe”, con la dottoressa Maria Petitti che aiuterà a riscoprire il valore e la bellezza delle fiabe per grandi e piccoli.

Si prosegue martedì 19 settembre, al cine teatro San Giorgio alle 20.45 con “Elogio del camminare”, un incontro con Giuseppe Biella che introdurrà all’esperienza del Cammino di Santiago e parlerà dell’esperienza dei raid Goum.

Giovedì 21 settembre al San Giorgio sarà proiettato il documentario “Wallah – Je te jure”, che racconta le storie di uomini e donne in viaggio lungo le rotte migratorie dall’Africa occidentale all’Italia, passando per il Niger. Al termine seguirà l’incontro con l’autore del documentario Marcello Merletto.

Il lungo settembre di Bisuschio si chiude domenica 24, con l’Oratorio in Festa.