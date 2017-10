Arriva a Varese il Grand Master di Ving Tsun Kuen Paul Tang

Foto di arti marziali judo karate taekwondo

Un appuntamento importante è riservato a tutti gli appassionati e i curiosi di arti marziali che vivono nella provincia di Varese. Nel pomeriggio di sabato 11 Novembre, dalle ore 15 alle 16:30, si svolgerà alla palestra di via Merano a San Fermo di Varese uno stage di Ving Tsun Kuen tenuto dal fondatore della Ving Tsun Academy Int’l e maestro di fama internazionale, Grand Master Paul Tang.

Il Ving Tsun Kuen rappresenta una disciplina che si basa sulla corta distanza e sulla simultaneità di difesa e attacco, e risulta estremamente efficace in strada e in tutti i contesti in cui è necessario salvaguardare la propria vita.

Nato circa 400 anni fa nella Cina del Sud e ideato, secondo i racconti tramandati oralmente, dalla monaca buddhista Ng Mui, si è sviluppato nei secoli attraverso vari maestri. Il più famoso di questi si ritrova nella figura di Yip Man, reso celebre oltre che per le proprie capacità tecniche, anche dal fatto di aver avuto come allievo Bruce Lee, una stella del cinema di livello internazionale.

Dal 1992 è attiva in Italia e all’estero la Ving Tsun Academy Int’l, organizzazione nata per volontà di Grand Master Paul Tang, avente lo scopo di sviluppare e trasmettere il genuino sistema Ving Tsun Kuen attraverso i metodi tradizionali giunti sino ai giorni nostri, in abbinamento ai moderni sistemi di allenamento.

Durante la lezione di sabato 11 Novembre si avrà la possibilità di apprendere i concetti fondamentali del sistema e praticare sotto la guida di insegnanti esperti della Ving Tsun Academy, quali Dai-Sifu Miriam Ponce e Sifu Luca Bertoncello, che coadiuveranno nella lezione il Maestro Paul Tang.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Sifu Luca Bertoncello, ai seguenti recapiti: