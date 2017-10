Camion in fiamme in un capannone della zona industriale

Giovedì 5 ottobre, alle ore 8:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio (Va), in viale dell’Industria , per incendio capannone. Per cause ancora in fase di accertamento due autocarri post

Oggi giovedì 5 ottobre, alle ore 8:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio (Va), in viale dell’Industria , per incendio capannone.

Per cause ancora in fase di accertamento due autocarri posteggiati all’interno di un capannone sono stati interessati da un’incendio.

I nove vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi: un’autopompa, un autobotte e un’autoscala, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.