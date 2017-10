Il comandante Emiliano Bezzon risolverà un omicidio?

pittori, quadri, dipinti, sculture

Un manoscritto scomparso, un colpevole, un omicidio e un mistero da scoprire. Il nuovo giallo di Emiliano Bezzon comandante della Polizia Locale di Varese è asciutto, originale e avvincente. Ambientato i Valsolda, con continue citazioni di Varese e dintorni, ha tutti gli ingredienti per catturare il lettore fino all’ultima pagina. La storia misteriosa di un omicidio si intreccia con i personaggi che si inseriscono via via lungo il racconto: dall’affascinante spicologa milanese Giorgia Del Rio, al Comandante dei Carabinieri Gianfranco Maiani alla bellissima capitano Doriana Messina, fino ad arrivare ad un grande della letteratura come Hermann Hesse.

Il volume sarà presentato martedì 24 ottobre alle 18.00 a SUB STRATO in via Robbioni 5 a Varese. Il comandante sarà intervistato dalla giornalista Erika La Rosa, dalla scrittrice Marta Morotti e dalla giovane finalista del Premio Chiara Beatrice Paris.