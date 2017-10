Perché il Comune non sistema il marciapiede di via al Lido?

Marciapiedi rotti in via al Lido

Gentile redazione,

mi permetto di mandarvi questa segnalazione in quanto vedo che siete molto partecipi nel dare voce ai cittadini e la mia speranza che l’amministrazione di Gavirate si impegno in tempi brevi a sistemare il marciapiede (via Lido) anche perché così come lo vedete nelle foto oltre al rischio caduta per i pedoni è anche un rischio per chi magari si trova su una sedie a rotelle.

Grazie

MR