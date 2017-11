Il Black Friday apre la caccia ai regali di Natale ma non tutti si fidano

Il fatidico giorno è arrivato: l’usanza tutta americana degli sconti del Black friday è diventata ormai anche in Italia il momento più atteso per aprire la caccia ai regali di Natale.

Si tratta sostanzialmente del giorno che negli Stati Uniti segue alla feste del Giorno del ringraziamento. Tradizionalmente, in questa giornata, tutti i negozi applicano degli sconti alla merce venduta sancendo l’inizio dello shopping natalizio.

Qui da noi il black friday si è imposto soprattutto sulla spinta degli e-commerce d’oltreoceno, Amazon in testa, che hanno portato sempre più negozi a seguirne l’esempio.

Ormai non mancano casi anche in provincia di Varese di commercianti che si sono adeguati all’evento: dai negozi di scarpe e abbigliamento come Cavalca di Arcisate e Porrini di Besozzo, ai tessuti del Telaio di Luvinate, ai gioielli di Nicora ad Azzate. Anche i commercianti più tradizionali ormai applicano sconti a molti prodotti di solito compresi tra il 20 e il 30%.

E i clienti cosa ne pensano?

Il black friday è decisamente diffusa anche tra gli acquirenti, soprattutto i più giovani che per primi hanno imparato come funziona. Resta tuttavia un forte scetticismo, o perlomeno così ci è sembrato dai risultati del piccolo sondaggio che abbiamo fatto su Facebook nei giorni scorsi.

Alla domanda “acquisterete qualcosa durante il black-friday?” ci hanno risposto in 348 persone e il 36% ha risposto “quasi sicuramente si” mentre il 64% ha risposto “non credo”.

È probabile che in molti si fidino ancora dei tradizionali saldi invernali, ben più radicati tra le nostre usanze, e preferiscano attendere i primi giorni di gennaio far scattare lo shopping.

CHE COS’E’ IL CYBER MONDAY

In coda la black friday va segnalato un altro appuntamento di forti sconti che si svolge il lunedì seguente, in questo caso il 27 novembre. Si chiama “Cyber Monday” ed è una sorta di black friday ma dedicato tutto agli store di vendita di servizi online. Lunedì, infatti, potrebbe essere l’occasione di fare scorpacciata di tools e servizi molto utili a chi utilizza il web.