Il black friday da Boragno dura tutto il weekend

E’ tempo di Black Friday anche per i negozi di via Milano 4 a Busto Arsizio: la libreria Bustolibri.com e il negozio penne Stylo celebrano il giorno dedicato allo shopping con una serie di offerte speciali dedicate alla propria clientela. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre da Bustolibri.com sarà possibile approfittare di una promozione esclusiva: 15% di sconto sul prezzo di copertina di tutte le novità editoriali! Lo stesso sconto sarà applicato inoltre a tutti i libri Mondadori, come in tutti i Mondadori Store d’Italia.

Sempre venerdì 24 novembre, anche il negozio Stylo accoglierà i suoi clienti con una serie di promozioni e prodotti a prezzo scontato. Ma non è tutto: il tempo dei regali natalizi si avvicina e, in occasione delle feste, Stylo allestirà un vero e proprio mercatino di Natale con penne e accessori di tutte le principali marche. Benvenuto Natale è il nome dell’esposizione, che sarà aperta al pubblico negli spazi della Galleria Boragno da sabato 25 novembre a domenica 17 dicembre nei seguenti orari: lunedì dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Continueranno anche nelle prossime settimane gli appuntamenti con gli English Tuesdays organizzati dal Liceo “Daniele Crespi” e da Bustolibri.com: martedì 28 novembre, 5 e 12 dicembre dalle 17.30 alle 18.30 tornano le libere conversazioni in inglese con Morgan, studentessa universitaria di New York. La partecipazione è gratuita e non necessita di prenotazione.