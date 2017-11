I Finley in concerto al Land Of Freedom

Dai banchi di scuola del Liceo Galileo Gailiei di Legnano al club che da oltre vent’anni nella loro città è sinonimo di concerti e musica dal vivo. A quindici anni di distanza dalla loro formazione i Finley si esibiscono venerdì 1 dicembre al Land of Freedom di Legnano.

Si tratta dell’ennesima tappa dell’Armstrong Live Tour, iniziato dopo l’uscita dell’omonimo nuovo album. Pubblicato lo scorso 13 ottobre, Armstrong è frutto di un lavoro intenso e ambizioso che segna un’autentica rivoluzione nel sound e nei testi. Sono dieci brani inediti fortemente evocativi, legati tra loro da un unico filo conduttore, lo spazio. Armstrong come il primo uomo a mettere piede sulla Luna, Armstrong come il segno di un futuro che ritorna, Armstrong come il simbolo di un piccolo grande passo per cambiare, prima noi stessi e poi il mondo che ci circonda. “A differenza di quello che avviene tra corpi celesti, l’attrazione che si genera tra due corpi umani rimane un mistero”, dichiarano i Finley. “Un legame che trascende ogni logica o formula matematica. Come l’attrazione nei confronti dell’ignoto, che da sempre ha esercitato sull’uomo un fascino magnetico Armstrong è tutto questo: attrazione, coraggio e sperimentazione. È il manifesto di un’importante e decisiva fase del nostro viaggio, in cui abbiamo deciso di spingerci oltre il limite, allargando i nostri confini.”

I Finley tornano nella loro Legnano forti dei grandissimi successi ottenuti in carriera. Premiati come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards di Copenaghen nel 2006,

sono gli autori di “Diventerai una star”, “Fumo e cenere”, “Il sole di settembre”,”Ricordi”, “Tutto è possibile”, “Dentro la scatola” e moltissime altre. Sono brani che non mancano mai in scaletta per due ore cariche di energia.

Apertura cancelli dalle ore 21, biglietti disponibili su Mailticket. Il Land of Freedom si trova a Legnano (MI) in via Maestri del Lavoro 27, a dieci minuti di distanza da Milano e dall’aeroporto intercontinentale di Malpensa.