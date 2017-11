Legambiente al sindaco: “Il viale della Gloria diventi un bene paesaggistico”

Nei giorni scorsi il presidente di Coop Lombardia è intervenuto sul principale quotidiano cartaceo locale per dire che convocherà la stampa per presentare il progetto della rotonda all’incrocio tra viale Duca D’Aosta e via Mameli, oltre all’intervento di riqualificazione del comparto dell’ex-calzaturificio Borri. Il progetto, propedeutico all’apertura del supermercato in via Pisacane, è al centro di accese polemiche perchè va a toccare il viale della gloria dei bustocchi, i suoi tigli secolari e i suoi controviali.

Andrea Barcucci, presidente del circolo cittadino di Legambiente, è da sempre contro questo progetto. Per questo ha scritto una lettera al sindaco Emanuele Antonelli (che non ha mai digerito il progetto di supermercato con rotonda ereditato dalla precedente amministrazione, ndr) nel tentativo di fornire uno strumento per fermare la realizzazione della rotonda e preservare il viale da qualsiasi stravolgimento. L’idea è quella di far diventare l’asse viario con la sua conformazione attuale, un bene paesaggistico tutelato dal Codice deidei Beni culturali e del Paesaggio che porta il nome del Ministro Urbani.