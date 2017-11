Natale in Villa 2017

Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 novembre, dalle 10 alle 20, torna come da tradizione il Mercatino di Natale di villa Buttafava, giunto alla decima edizione, con tante novità e tanti nuovi espositori.

Un’attenzione particolare sarà rivolta ai bambini, con la creazione di uno spazio denominato “Il villaggio degli elfi”, con laboratori, giochi, animazione, truccabimbi e con la visita di Babbo Natale in persona!

Vari i momenti di intrattenimento per tutti (coro degli alpini “Rosa delle Alpi”, coro “Armonico in…canto”, degli alunni della sezione musicale delle scuole medie Orlandi di Cassano, zampognari, Babbo Natale trampoliere, giocolieri ecc…) oltre alle decorazioni luminose, che renderanno magica l’atmosfera, soprattuttto quando si fa buio.

Sono oltre 100 gli espositori che presenteranno le proprie creazioni, distribuiti tra il parco, il giardino, le sale, le cantine e la veranda della villa, con stand di artigianato, prodotti naturali, decorazioni natalizie, presepi, borse, tovaglie, collane, gioielli e molto altro. Non mancheranno le specialità alimentari negli stand di prodotti tipici e biologici, formaggi e salumi (lombardi, piemontesi, toscani, siciliani) vini, birra, liquori, miele, marmellate, tisane e tanto altro ancora.

Durante tutto lo svolgersi della manifestazione sarà attivo il servizio bar e ristoro e l’evento si svolgerà anche in caso di maltempo, vista la possibilità di usufruire degli spazi al coperto. Una navetta sarà a disposizione per tutti i visitatori per percorrere la salita di Via Trento che conduce a Villa Buttafava e domenica pomeriggio farà anche la spola tra la villa e un parcheggio nelle vicinanze, in via Sant’Anna.

Natale in villa è l’occasione ideale per fare i regali di Natale in un solo luogo, in un solo giorno e in un’atmosfera magica e suggestiva, non potete mancare.

Durante gli orari di maggiore affluenza l’ingresso alle sale interne della villa sarà scaglionato per motivi di sicurezza, e tutti i giorni dell’evento verrà istituito un senso unico in via Trento e il divieto di sosta lungo la salita, per poter permettere il regolare transito delle vetture e della navetta.

Per informazioni

Email: info@villabuttafava.it

Tel. 348 3125019

Sito internet | Pagina Facebook

Programma del mercatino

Domenica 19 novembre

– Ore 10 Apertura stand

– Dalle 10 alle 19 animazione e laboratori nel “Villaggio degli elfi”, organizzato da “Ci pensa Pippi” con truccabimbi, palloncini, pop corn e zucchero filato

– Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 Intrattenimento musicale a cura degli alunni di seconda e terza sezione musicale della Scuola Media Orlandi di Cassano Magnago (saxofono, flauto, chitarra, percussioni)

– Ore 11.30 Spettacolo di magia a cura di “Magico Pongo”

– Dalle 15 alle 18 Babbo Natale sarà presente per fare una foto con i bambini e ricevere le loro letterine

– Ore 17 e 17.45 Spettacolo di magia a cura di “Magico Pongo”

Sabato 25 novembre

– Ore 10 Apertura stand

– Dalle 10 alle 19 animazione e laboratori nel “Villaggio degli elfi”, organizzato da “Ci pensa Pippi” con truccabimbi, palloncini, pop corn e zucchero filato

– Ore 11.30 Spettacolo di magia a cura di “Magico Pongo”

– Dalle 15 alle 16.30 Concerto itinerante del coro degli Alpini di Cassano Magnago “Rosa delle Alpi” (in caso di pioggia, verrà posticipato a domenica 26)

– Dalle 16.30 alle 18.30 Concerto itinerante del coro a cappella “Armonico in…canto”

– Ore 17 e 17.45 Spettacolo di magia a cura di “Magico Pongo”

Domenica 26 novembre

– Ore 10 Apertura stand

– Dalle 10 alle 20 Animazione, giochi e laboratori nel Villaggio degli elfi organizzato dal gruppo Scout “Busto 33”

– Dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17 Suonatori di Zampogna

– Dalle 14.30 alle 15.30 e dalle 16.30 alle 17.30 Babbo Natale trampoliere

– Dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.30 alle 18.30 spettacolo di arte di strada con giocoleria ed equilibrismo

Durante tutta la manifestazione, dalle 10.30 alle 19.30 navetta da Via Trento 20.

Domenica dalle 14.30 alle 18.30 navetta anche dal parcheggio di via S. Anna (Borgorino)