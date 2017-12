Il 2018 si aspetta al Palace

Quest’anno a San Silvestro potete trascorrere una magica serata nell’atmosfera del Palace Hotel di Varese, con un menu originale e raffinato, musica da vivo e spettacolo di mezzanotte.

Ma è possibile anche trascorrere sul colle del grand hotel Liberty la prima notte dell’anno, prenotando il “Sogno di una notte Romantica”, potrete proseguire i festeggiamenti in una delle romantiche Junior Suite e chidere una ricca colazione in camera per salutare il nuovo anno in grande stile.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata comincia alle 20 con la cena.

Questo il menù:

Aperitivo di benvenuto con cocktail alcolico e analcolico, apumante e deliziosi canapè caldi e freddi

Roselline di culatello e “Patè Maison” con pan-brioche tiepido

Ravioli di storione e caviale con burro agli agrumi e bisque di gamberi

Risotto allo Champagne e perle di melograno

Turbante di branzino con gambero gigante su disco di patate gratin, salmoriglio leggero e germogli di ravanello viola

Semifreddo con salsa di cioccolato e “chupito” After-Eight

Acqua e vini selezionati

Espresso

A mezzanotte ci sarà il brindisi augurale e il cotechino con lenticchie della tradizione.

La serata, che costa 130 euro a persona, include la cena con una bottiglia di vino ogni due persone, intrattenimento musicale e show di mezzanotte.

I bambini sono gratis fino ai tre anni, mentre dai 4 a 12 anni godono di una riduzione del 50%. Favorite anche le compagnie numerose: sono previsti 2 posti omaggio prenotando un tavolo da 12. E’ possibile richiedere inoltre menù dedicati per celiaci e/o vegetariani.

E PER UNA NOTTE… SOGNO DI UNA NOTTE ROMANTICA

E’ previsto inoltre un pacchetto più ampio, per chi vuole trascorrere le prime ore del 2018 nell’atmosfera romantica e retrò del Palace hotel: la partecipazione al Gran Galà di san Silvestro con intrattenimento, la prenotazione di una camera matrimoniale con bottiglia di spumante italiano e fragole e open minibar in camera, la colazione a Buffet o servita in camera costa 399 euro a coppia.

Per informazioni e prenotazioni: Telefono +39 0332 327100 Email booking@palacevarese.com