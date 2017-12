Cuveglio, apre la strada che fa saltare i semafori

Il giorno dell’inaugurazione dell’Arcisate-Stabio, c’è un altro tracciato che, lontano dai riflettori, si apre al traffico, ma veicolare. È una strada che certamente verrà utilizzata – anche in questo caso – dai frontalieri e da quanti nelle ore di punta si muoveranno lungo il fondovalle.

Si tratta della via Aldo Moro, a Cuveglio, strada attesa da mesi, voluta dall’amministrazione comunale per alleggerire la mole di traffico che ogni giorno transita attraverso la strada statale 394, che porta verso Luino o Cittiglio.





Qui, all’altezza dei semafori, nelle ore di traffico si forma un “tappo” con lunghe code che verso sera provenendo da Luino possono durare tanti, tanti minuti. Tempo prezioso in geniale per i trasporti, e per il tempo libero di chi, dopo una giornata di lavoro, magari iniziata all’alba in Svizzera, non vede l’ora di tornare a casa.

Da oggi una soluzione c’è, e la si può trovare imboccando la strada che si incontra arrivando da Luino, all’altezza del centro commerciale Valcuvia Shop o, provenendo da Cuvio, all’altezza della Poste.

La strada di fatto collega due aree del paese, la est e la ovest, che prima erano raggiungibili solo attraverso il semaforo di Canonica.

Semaforo, peraltro, che potrebbe diventare una rotatoria, anche se per il momento non si sa quando visto che sulla questione, dopo l’annuncio dei mesi scorsi, non vi sono novità.

La strada, invece, è già oggi percorribile. Dopo un sopralluogo in mattinata fra il sindaco Giorgio Piccolo, l’assessore Giuseppe Lioi e il vice sindaco Marco Bonvicini, si è dato il via libera alla strada. Per l’occasione il primo cittadino ha voluto indossare la fascia tricolore per un “taglio del nastro”: «Non è un’inaugurazione, per quello ci sarà tempo. Ma l’apertura non poteva aspettare», ha spiegato Piccolo.

La strada, realizzata anche con oneri di urbanizzazione, è costata circa 150 mila euro e in fregio al tracciato è presente un marciapiedi e un tratto di pista percorribile in bici.

Il tratto asfaltato è dotato di sotto servizi ed è della lunghezza di circa 220 metri.