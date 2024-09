Dalla Valcuvia a Milano: Matilde e la sua emozione a “Balla in Bianco” con Roberto Bolle

Piazza del Duomo a Milano si è trasformata nella giornata di domenica 8 in un enorme palcoscenico dove oltre 2000 ballerini, tutti vestiti di bianco, hanno partecipato alla quinta edizione dell’evento speciale “Balla in Bianco” un ballo collettivo/lezione speciale alla sbarra dove danzatori di tutte le età hanno ballato tutti insieme sotto la guida di Roberto Bolle.

Tra di loro, insieme a decine di altri ballerini della provincia, c’era anche Matilde, che fa parte del gruppo di giovani allieve della New Liberty Academy School Dance di Cuveglio, accorse nel capoluogo per vivere un’esperienza indimenticabile.

Matilde, 8 anni, è la più giovane del gruppo, e ha voluto raccontare a Varesenews le emozioni di quella sua partecipazione:

«Mi chiamo Matilde abito in Valcuvia e ho 8 anni, sono quella più piccola nella foto – ci scrive – Era la prima volta che partecipavo e non smetterò mai di ringraziare Gloria la direttrice della mia scuola di ballo che ci ha permesso questa stupenda esperienza e vorrei che tutti i ballerini, almeno una volta, possano partecipare e provare questa emozione indescrivibile, cominciata dai preparativi questa mattina alle 5!»

Matilde con le sue compagne della scuola di danza

Poi prosegue: «È stato un onore per me essere lì, presente in una piazza Duomo tutta occupata da ballerini vestiti di bianco e ci univa lo stesso amore per la danza, un emozione da fare venire i brividi! Tantissime persone, ma non ho avuto paura perché ero con le mie compagne più grandi che mi hanno tenuto vicino. È stato un onore poter partecipare ad una lezione del maestro Roberto Bolle, simpaticissimo, e della prima ballerina della Scala Nicoletta Manni.

La lezione è stata molto impegnativa fisicamente ma ne è valsa la pena e il prossimo anno sicuramente andrò ancora!! Io amo la danza, mi fa stare bene.W LA DANZA. Ciao da Matilde».