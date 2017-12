Festa di Natale a Velate con i bimbi della Settembrini

Venerdì 15 dicembre, dalle 20.00, gli alunni e gli insegnanti della scuola primaria L. Settembrini di Velate accoglieranno le famiglie per la consueta festa di Natale nella parrocchia di Santo Stefano, nel centro del piccolo borgo.

Evento speciale quest’anno il saggio di violini, in cui i bambini di tutte le classi si esibiranno in brevi brani natalizi guidati dalla maestra Nerea Maeso Fernández. Sarà poi la volta delle chitarre degli alunni di Quarta e Quinta diretti dal maestro Angelo Licco e, infine, del coro gospel composto da mamme e papà della scuola e diretto da una coppia di genitori-musicisti.

Dopo il concerto, ci si sposterà nella vicina Villa Clerici, resa generosamente disponibile dalla famiglia, per il rinfresco offerto dall’Associazione genitori e il consueto mercatino.

Qui sarà possibile ammirare e acquistare gli oggetti realizzati dagli alunni nei tanti laboratori creativi proposti a scuola, coinvolgendo anche nonni e genitori: lanterne, centrotavola, addobbi in legno, creazioni gustose (tra cui 200 pagnotte offerte dal panificio Il Tulipano di Nicolaas Van Dijk di Masnago). Tutto rigorosamente fatto a mano con amore.

«Un’occasione da non perdere per trovare idee regalo originali le cui offerte contribuiranno al finanziamento dei progetti futuri – sottolinea la coordinatrice didattica Pinuccia Ilardo – ma soprattutto un’opportunità unica per respirare il clima straordinario della nostra scuola».