Un albero di Natale molto particolare

Anche quest’anno nel giardino della scuola dell’infanzia intitolata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, è magicamente spuntato un albero molto particolare. I bambini hanno giocato e danzato con lunghi nastri bianchi e rossi, i colori della città, e accompagnati da allegre musiche natalizie hanno addobbato un insolito albero di Natale.

Tutti, grandi e piccini, hanno collaborato per costruire questa singolare “opera d’arte”. In particolare, di grande aiuto, è stata la collaborazione di nonno Gilberto che ha saputo organizzare il lavoro per realizzare un’idea originale. Il grande fiocco rosso che domina sulla cima (opera di mamma Raffaella) sorveglia il bellissimo giardino della scuola, che quasi con un tocco di magia, si è colorato con il candore della neve.

La realizzazione si inserisce nel progetto didattico annuale “A piccoli passi… scopro la mia città”, iniziato con una piacevole passeggiata nel centro città, alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Varese.

I bambini hanno cantato gli auguri ai loro genitori e a tutti i varesini sulle note della canzone “Noi con voi …e poi” e con gli insegnanti, colgono qui l’occasione di augurare un buone feste, non solo il giorno di Natale, ma anche tutti gli altri 364 giorni dell’anno.