Alla scoperta della scuola materna di Lissago, tra stanze magiche e progetti speciali

Open day alla scuola materna “A.M. e G.B. Dall’Aglio”. Appuntamento a Lissago in via san Carlo 4 martedì 23 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.30, con la presentazione dei progetti della scuola e la presentazione dell’atelier di pittura.

Le iscrizioni al nuovo anno scolastico sono aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.

La scuola offre vari laboratori, progetti didattici specifici (lingua inglese, educazione musicale, educazione al movimento, psicomotricità) e proposte innovative, come lo spazio riciclo e l’atelier di pittura creativa con la tecnica del “Closlieu” ideata da Arno Stern, corso offerto a tutti bambini grazie al contributo della Associazione pro Scuola Materna di Lissago, che ha sostenuto i costi per l’allestimento della stanza e per l’acquisto di tutti i materiali.

La struttura gode di un grande giardino attrezzato con spazio giochi, giardino sensoriale, il filare di vite e l’orto sinergico, una casa di terra cruda e il tunnel di salici. all’interno ci sono due sezioni per le attività didattiche, un’aula nanna e un’aula mensa/laboratorio, la biblioteca e l’ampio salone per la psicomotricità, musica teatro e danza.

La cucina è rigorosamente interna e fornisce pasti con menù biologico, con particolare attenzione ai diversi tipi di scelte alimentari. La squadra educativa è formata da una coordinatrice, due docenti per sezione, un’educatrice doposcuola, una cuoca, un’aiuto-cuoca e un’ausiliaria.