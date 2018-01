Ciaspole al chiaro di luna

Venerdì 2 febbraio il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una semplice sgambata per arrivare al monte Cadrigna 1300 partendo dal passo Forcora 1170m.

Itinerario molto panoramico con eccezionale vista sul Lago Maggiore che sarà ancora più bello perché illuminato dalla Super Luna che sarà al massimo della sua luminosità e grandezza.

Al termine della passeggiata cena in rifugio (è il Ristorante Sciovia facoltativa e con prenotazione obbligatoria entro giovedì 1 febbraio) con menù tipico montanaro con polenta e varie specialità. Quota €25 tutto compreso.

La cena è aperta anche a che non partecipa all’escursione. Accompagnatori Francesco e Gianni Tempo escursione h1.15 – Dislivello 121m – difficoltà WT1

Programma

ore 17.20 ritrovo presso il posteggio a lago di Luino-Porto Nuovo in via Dante

ore 17.30 partenza con mezzi propri per passo Forcora.

ore 18.30 inizio escursione

ore 20.00 cena

Abbigliamento e calzature adeguate

Attrezzatura: ciaspole, bastoncini,

Assicurazione: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

Informazioni e adesioni:

Pro Loco Maccagno Viale Garibaldi, 1, 21010 Maccagno con Pino e Veddascca – 0332 562009; email info@prolocomaccagno.it.

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.it;

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019;

mail: iatluino@provincia.va.it.