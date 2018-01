Funicolare: 50mila viaggiatori nel 2017

E’ stato un anno record per la Funicolare del Sacro Monte di Varese tanto da registrare oltre 50mila presenze. Un successo raggiunto grazie all’ampliamento del servizio con una riorganizzazione degli orari, alla vivacità delle iniziative in cima al Monte e la riscoperta dei turisti di questo particolare gioiello Liberty.

Se si confronta il 2017 con il 2014, l’anno peggiore per la funicolare, il dato indica una crescita di oltre 30mila viaggiatori in più. Ad illustrare il successo di viaggiatori registrato nel 2017 sono stati questa mattina l’assessore alla Mobilità, Andrea Civati e l’assessore alla Cultura e Turismo, Roberto Cecchi.

Nel 2017 la funicolare ha viaggiato per 1100 ore con una media di 45 passeggeri all’ora. Con un incremento di circa 300 ore di funzionamento si è ottenuto un risultato di 260% in più di viaggiatori.

Rispetto ai dieci anni precedenti i numeri sono praticamente raddoppiati e registrando un incremento del+ 33% rispetto al 2016 premiando la scelta di aprire la funicolare anche al sabato mattina da aprile ad ottobre nella fascia oraria mattiniera dalle 10:00 alle 13:00.

In totale le giornate del sabato hanno registrato oltre 10mila viaggiatori: più del doppio rispetto al 2014. Nel 2017, nelle giornate di Epifania, Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto, hanno viaggiato in funicolare 4.477 persone.

Numeri che fanno emergere una fotografia più che positiva per un impianto che sta riscuotendo sempre più successo tra i varesini e i turisti.

Le novità per il 2018 vedono il funzionamento tutti i week-end dell’anno, sia il sabato che la domenica con un orario valido da novembre a marzo (10:00/18:10) e estivo, valido da aprile a ottobre (10:00/19:30). Per le “Sere d’estate al Sacro Monte” la funicolare aperta tutti i sabati sera fino alle ore 22:00, il mese di agosto. La Funicolare inoltre sarà aperta tutti i giorni festivi dell’anno, eccetto Natale e Capodanno e durante il ponte del 1° maggio (da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio).

Ad agosto sarà fruibile tutti i giorni dal dal 28/07 al 02/09. Non chiuderà neanche durante le festività natalizie con apertura dal 26/12 al 06/01, eccetto Natale e Capodanno. Fino al 18 marzo 2018 l’apertura è prevista: sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:10. Dal 24 marzo al 22 luglio: sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:30; apertura tutti i giorni dal 28 aprile al 1° maggio (ponte del primo maggio).

Dal 28 luglio al 02 settembre: apertura tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:30; apertura prolungata fino alle ore 22:00 il sabato; apertura anticipata alle 09:00 a Ferragosto. dal 08 settembre al 21 ottobre: apertura sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:30. dal 27 ottobre al 23 dicembre: apertura sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:10. dal 26 dicembre al 06 gennaio: apertura tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:10 (chiusura il 25/12 e il 01/01).

«La funicolare sta tornando ad essere una eccellenza per il nostro territorio e sta attirando sempre più turisti che scelgono di salire al Sacro Monte con il trasporto pubblico – ha spiegato l’assessore Andrea Civati – Siamo molto soddisfatti dei dati perché confermano l’efficacia dei nostri sforzi per promuovere e far crescere questo bellissimo sistema di trasporto che collega la nostra città con il nostro patrimonio Unesco del Sacro Monte. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato un impianto fallimentare sull’orlo della chiusura lo abbiamo trasformato in un valore aggiunto per l’intera città. Mantenere la funicolare inutilizzata è un costo che dovremmo sostenere comunque mentre ora il grande successo che registriamo ci spinge a migliorare sempre di più il servizio per far diventare la funicolare la prima scelta di spostamento per chi si reca sulla nostra montagna».

«Questi dati dimostrano che la valorizzazione della funicolare è un elemento strategico per il nostro Sacro Monte – dichiara il sindaco Galimberti – ma ci indica anche che i cittadini stanno apprezzando la scelta di puntare sul trasporto pubblico. Ancora una volta quindi stiamo avendo la dimostrazione concreta che il parcheggio della Prima Cappella voluto dalla precedente amministrazione Fontana, sarebbe stato un inutile danno ambientale oltre che uno spreco di denaro pubblico».

L’assessore Cecchi ha concluso: «Quando la funicolare fu realizzata fu accolta come impianto turistico all’avanguardia e oggi dopo tanti anni stiamo riportando lo storico trenino vicino ai livelli di utilizzo che registrava nel periodo in cui fu inaugurato. Nel 2017 abbiamo puntato molto sulla funicolare in occasione dei principali eventi che si sono svolti in città da Nature Urbane ma penso anche alla Via Francisca e a grandi iniziative di successo come Tra Sacro e Sacro Monte. Credo che il tema delle infrastrutture sia un elemento centrale per lo sviluppo turistico per questo continueremo a lavorare perché la funicolare possa diventare sempre di più uno dei centri di interesse della nostra città».