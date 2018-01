Primo appuntamento con SolbiaTeatro

Sabato 27 Gennaio torna SolbiaTeatro, la rassegna teatrale che questo anno giunge alla nona edizione.

La rassegna è organizzata dall’Associazione Teatrale e Culturale Fuori Dalle Quinte in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Solbiate Olona e con la collaborazione della Pro Loco di Solbiate Olona.

L’inizio della rassegna è affidato ad una compagnia che solca il palco solbiatese per la prima volta, la compagnia Gruppo Teatro Bussero.

Lo spettacolo che portano è una commedia di Achille Campanile intitolata “Il Povero Piero” che ha già riscosso notevole successo nelle province milanesi fino ad aggiudicarsi il Secondo premio di primo grado al “Premio Teatro Gatal 2017”.

L’improvvisa scomparsa di Piero lascia a testamento il fatto che il decesso venga comunicato ad amici e parenti ad esequie avvenute. Ma come è possibile nascondere il fatto se arriva un amico con le bomboniere per invitare Piero al suo matrimonio? e se arriva pure un operaio dell’Enel che deve proprio entrare nella camera del defunto per finire un lavoro urgente per l’azienda?

E Osvalda che arriva piangendo chi è? Una amica di Piero?!

La tragicità dell’evento, il suo dolore trasformati vengono dagli eventi in una situazione tragicomica che nessuno più riesce a gestire

L’ingresso allo spettacolo è di € 8.00 per il biglietto intero e di € 5.00 per il ridotto

Per informazioni e prenotazioni vi invitiamo a scrivere un’email a info@fuoridallequinte.it