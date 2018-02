Arrestato l’insospettabile spacciatore che girava in Jaguar e corvette

Nell’ambiente era chiamato “Nico” e girava su auto piuttosto appariscenti, Corvette e Jaguar. Riforniva di cocaina una selezionata cerchia di affezionati “clienti” ma sabato sera gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Busto Arsizio lo hanno arrestato e messo fine alla sua attività.

I poliziotti di via Ugo Foscolo venuti a sapere dell’insospettabile pusher, un quarantenne italiano incensurato, si sono appostati nei pressi della sua abitazione e, nel giro di mezz’ora, hanno assistito a due incontri tra il sospettato e altrettanti uomini.

In entrambe le occasioni i presunti acquirenti arrivavano sotto l’abitazione del pusher, effettuavano una chiamata con il cellulare e venivano subito raggiunti in strada da “Nico”, con il quale effettuavano un rapido scambio. I poliziotti, in entrambi i casi, hanno seguito i clienti fermandoli a distanza e trovandoli in possesso, rispettivamente, di una e tre dosi di cocaina separatamente confezionate. A quel punto è scattata la perquisizione dell’appartamento dello spacciatore, dove sono state trovate altre 17 singole dosi di cocaina, un “sasso” di 10 grammi della stessa sostanza, bilancino, la somma di 800 euro e un foglio manoscritto con nomi di clienti e cifre corrispondenti a somme di denaro.

“Nico” è stato arrestato in flagrante detenzione e spaccio di droga.