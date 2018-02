Arte, bellezza e rigore: l’illustrazione naturalistica in mostra a Villa Delfina

In occasione di Filosofarti 2018 l’associazione “Vivere Crenna” propone a Villa Delfina, in via Donatello 9 a Crenna di Gallarate, una mostra ed una lectio magistralis dedicate all’illustrazione naturalistica.

La mostra, dal titolo Arte, bellezza e rigore nell’illustrazione naturalistica, si inaugura domenica 25 febbraio alle ore 11.00 e affronta il tema dell’“educazione” a partire dall’osservazione minuziosa di quanto ci circonda.

Si è scelto di circoscrivere il campo al mondo della botanica così da coglierne complessità e bellezza. Ciò ha consentito di andare oltre la forma di immediata percezione e di esplorare gli aspetti più nascosti della botanica. Questo è il compito dell’illustrazione naturalistica, che fin dall’antichità ha affiancato la medicina con disegni di fiori e di piante all’epoca ritenute un efficace rimedio contro le malattie.

In mostra sono esposte tavole originali di un umanista, residente a Crenna, cultore di molteplici interessi, che trova nel disegno della flora alpina la sintesi fra la passione per la montagna e l’ammirazione minuziosa della sua grande bellezza. I suoi disegni, elaborati su tavole di varie dimensioni, rappresentano un ampio assortimento di elementi botanici, scelti per la loro bellezza visiva e classificati secondo la tassonomia scientifica. L’esposizione offre interessanti occasioni di fruizione estetica e spunti di riflessione in virtù delle due componenti estetico-visiva e scientifica.

Anche il semplice guardare le opere esposte ha una valenza educativa, perché acuire lo sguardo per cogliere i differenti tratti del segno grafico significa esercitarsi e abituarsi all’osservazione di particolari minuti, ma non secondari, così da giungere ad apprezzare sia la bellezza del modello sia l’abilità artistica della raffigurazione e dell’interpretazione.

Nella giornata dell’inaugurazione, alle ore 17.30, la dottoressa Irvana Malabarba terrà una lectio magistralis sul tema L’illustrazione naturalistica nella storia dell’Arte.

Irvana Malabarba ha cominciato a occuparsi di immagini appena uscita dalla Civica Scuola di Lingue “A. Manzoni” di Milano. Ha lavorato e lavora tuttora per molte case editrici come ricercatrice iconografica. Ha cercato immagini di tutti i tipi, dall’arte al costume, dalla storia alla musica, dal cinema alle esplorazioni. Quando non esisteva internet, era una frequentatrice assidua di biblioteche, in Italia ma anche a Londra, Parigi e Vienna. Poi ha scoperto l’illustrazione naturalistica, quella botanica in particolare. Ne ha parlato ai suoi allievi dell’Istituto Europeo di Design, ne ha scritto su “Gardenia”. Negli ultimi quindici anni ha collaborato alla realizzazione delle edizioni dell’Erbolario.

Sfogliare le tavole dei grandi illustratori naturalistici, leggere le loro biografie spesso avventurose le ha fatto vivere le mille vite vicarie di cui parlava Umberto Eco. Jacopo Ligozzi, i Redouté, i fratelli Bauer, la grande Maria Sibylla Merian che in epoche lontane e in età avanzata ha raggiunto il Suriname inseguendo il suo sogno, o Margaret Mee che si è spinta nei luoghi più remoti dell’Amazzonia per scoprirne la flora.

Di questi e di altri illustratori parlerà nella sua lectio magistralis.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Gallarate – Assessorato alla Cultura

Villa Delfina

Via Donatello 9/a | Crenna di Gallarate

Inaugurazione mostra | domenica 25 febbraio ore 11.00

Apertura mostra | 25 febbraio, 3 e 4 marzo ore 10.00-12.00 e 16.00-19.00

Lectio magistralis | domenica 25 febbraio ore 17.30