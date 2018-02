“Bilancio, mancano documenti necessari”

Si va ad approvare il bilancio, ma mancano i documenti. La denuncia è della consigliera Pd Margherita Silvestrini: «Nei documenti allegati non è presente il parere dei revisori» spiega l’esponente dem, che parla di «un documento essenziale per interpretare e leggere correttamente il bilancio previsionale».

A conferma Silvestrini cita l’episodio del bilancio dello scorso anno: «Il parere aveva evidenziato due criticità, sulle entrate da investimenti e sul recupero dell’evasione fiscale. Possibili criticità che si sono avverate: nel 2017 ad esempio dal recupero dell’evasione era prevista la cifra altissima di 4 milioni 900mila euro, alla fine ne sono entrati 2 milioni e 500mila, come abbiamo notato già consiglio comunale».

La nota negativa sul documento si accompagna, secondo la consigliera Pd, alla criticità sui tempi rapidi di esame del bilancio, già passato in consiglio – per la presentazione – martedì 20 febbraio. Le due commissioni – presentazione e approvazione – sono fissate per il 28 febbraio e il 7 marzo, gli emendamenti vanno presentati entro il 5, l’approvazione il 12 marzo. «Domani ci convocano in commissione senza che ancora ci sia documentazione: anche se la mandassero domani bon avremmo tempo per analizzare e comprendere a fondo il bilancio».

La questione dei documenti (già dibattuta: «il parere del segretario è che gli allegati servano solo in approvazione, non lo condivido») rientra comunque in una critica sulla “marcia forzata” imposta sul bilancio, che ha causato anche qualche divergenza tra le forze di maggioranza. «È fondamentale che tutti i consiglieri possano esercitare il loro ruolo, di poter discutere una delle delibere più centrali nell’amministrazione di una città. Un atteggiamento, questo, che è irrispettoso del ruolo di rappresentanza che ogni consigliere ha e deve potere esercitare. Ancora una volta l’amministrazione si mostra atteggiamento irriverente e questo ci fa pensare che anche eventuali emendamenti saranno pregiudizialmente bocciati, solo perché presentati dall’opposizione».