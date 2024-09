Storie di mamme tra istinto e pregiudizio nello spettacolo Fai la brava!

Si intitola “Fai la brava! Storie di mamme tra istinto e pregiudizio” lo spettacolo della compagnia teatrale Arte povera in programma sabato 28 settembre alle ore 21 al Teatro del Popolo di Gallarate. Promotore della serata è il centro di informazione maternità e nascita Il Melograno di Gallarate.

«Ci hanno sempre detto che I bambini non ci vengono consegnati con il libretto di istruzioni, e invece sì. È scritto indelebile nel nostro DNA. L’istinto è il nostro manuale», si legge nella presentazione dello spettacolo.

In scena una futura mamma, sola in mezzo ad una società che si sente sempre in diritto di dire la sua e di dare consigli, spesso non richiesti.

La giovane donna è inesperta, insicura, e le parole che le arrivano dalla madre, dall’amica, dal medico, dal passante pesano come macigni che vanno a minare il contatto con il suo innato istinto materno, sotterrato ormai sotto strati di pregiudizi, Aspettative, consumismo, informazioni scorrette che negli ultimi decenni hanno caratterizzato la nostra società nei confronti della maternità e dell’accudimento.

La paura di non essere una brava mamma assieme allo spettro del “vizio” si fanno sempre più strada dentro di lei, offuscando le sue capacità di ascoltare sé stessa e la sua bambina.

Ma le cose potrebbero andare diversamente

La partecipazione è per tutti gratuita ma i posti sono limitati ed è quindi indispensabile la prenotazione, scrivendo a info@melogranogallarate e indicando nome e cognome e numero di posti desiderato.

La serata è realizzata con il patrocinio del Comune di Gallarate.