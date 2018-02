Delpini porta anche a Varese il “sinodo” che riscrive la pastorale sugli stranieri

Il Consiglio Pastorale Diocesano, organismo di persone elette fra i cristiani che ha il compito di consigliare l’Arcivescovo di Milano sulle questioni che lui ritiene più importanti nella conduzione della Diocesi, sta lavorando sul Sinodo minore, indetto dall’Arcivescovo alla fine dello scorso anno con il titolo “Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la pastorale“.

RISCRIVERE LA PASTORALE DEGLI ESTERI

L’obiettivo più immediato di questo percorso è la riscrittura del capitolo 14 dell’ultimo Sinodo Diocesano, il 47esimo del 1995, dal titolo “Pastorale degli Esteri”: la conclusione dei lavori è prevista per il 3 novembre 2018 con la promulgazione del nuovo testo.

Un lavoro in continuità con quello del cardinale Martini che, oltre un quarto di secolo fa, in una città resa inquieta dalla presenza di poche migliaia di “forestieri”, definiva l’immigrazione un’occasione “profetica”: «una sfida che la nostra società è chiamata ad accogliere con spirito positivo, trovando in essa il modo per rigenerarsi e nel contempo salvando il meglio della propria tradizione democratica».

Con questo Sinodo minore, riprendendo le parole dell’Arcivescovo, «il popolo cristiano raccolga il frutto del cammino della Chiesa ambrosiana di questi anni e tenga conto dei rapidi cambiamenti intercorsi, nella convinzione che questo lavoro di revisione delle modalità con cui la nostra Chiesa si configura, riconoscendo di essere Chiesa dalle genti, arricchita dalla presenza di tutti i cattolici sia quelli nati qui sia quelli che sono arrivati anche da terre lontane. Un esercizio per maturare nella fede, nell’ amore fraterno, nella carità, nella testimonianza».

UN “PERCORSO SINODALE”

Il cammino su cui si è messa la Diocesi di Milano si definisce con l’espressione “sinodale” perchè vuole ascoltare la voce di tutti, nella consapevolezza che ognuno ha un suo contributo particolare da mettere a disposizione per il bene comune.

La pratica di questo metodo di lavoro,”sinodale” appunto, vuole essere anche un esercizio per la comunità cristiana affinché sia sempre applicato in tutti gli organi con cui si articola ed opera: parrocchie, comunità pastorali, decanati, zone pastorali, diocesi nel suo insieme. Per aiutare i fedeli ad acquisire questa modalità di lavoro sono stati programmati incontri nelle zone pastorali.

L’APPUNTAMENTO VARESINO

Per Varese l’appuntamento è per martedì 20 febbraio con una relazione di don Dario Vitali su «Sensus Fidei, dono della dignità battesimale per edificare una Chiesa sinodale»: dalle 10 alle 12.30 per i sacerdoti e dalle 20.45 alle 22.30 per i laici, in particolare per i Consigli Pastorali.

Entrambi gli incontri hanno sede al Collegio De Filippi di Varese, in via don Luigi Brambilla 15. Introdurrà e concluderà l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.