Festa della donna a Villa Frua tra fiori e incontri. Ospite Elena Accati

Un programma dedicato ai fiori e ai giardini, frutto della collaborazione tra la biblioteca comunale “Antonia Pozzi” e il garden club “Piante guerriere”. La biblioteca aprirà le sue porte (e i suoi scaffali) giovedì 8 marzo a un’originale iniziativa, in occasione della Festa della donna 2018. Un ricco programma accoglierà il pubblico, con incontri, laboratori, mostre e un vero e proprio bazar tematico.

Si inizierà alle 14.30, con un incontro veramente importante: Elena Accati, esperta di livello internazionale in campo botanico, presenterà il suo ultimo libro “Le storie che non ti ho raccontato”. Nell’atrio della Villa Frua i visitatori saranno accolti dalla mostra “Suggestioni naturali”: saranno esposte ceramiche di Antje Schmuck (www.antjeschmuck.com), acrilici di Yve P (http://yve.poucet.org) e fotografie di Daniela Casola.

Il programma proseguirà con due laboratori (Come fare coroncine con i rami dei noccioli – Come raccogliere semi e seccarli per preparare tisane) curati da Marisa e Rosella Aresi. Nei locali della biblioteca molti romanzi, racconti e storie sul tema del verde e un bazar con oltre 20 bancarelle: gioielli, arte, ceramica, vetri, abbigliamento e accessori, oggetti, piante, informazioni e molto altro. Tante occasioni di shopping floreale, tutte declinate al femminile. La giornata si concluderà alle 19.30, con un buffet (naturalmente vegetariano) all’Ostello Casa Rossa di Laveno Mombello. Si raccolgono le prenotazioni in biblioteca.

Info: Biblioteca comunale “Antonia Pozzi” – bibliotecalaveno@tin.it e 0332 667403.