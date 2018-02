La “zampata” della Virtus Atletica

Mattina importante quella di oggi per la Asd Virtus Atletica Somma Lombardo: alla presenza dell’assessore allo Sport Piantanida e di un nutrito gruppo di affiliati e simpatizzanti, presso la tensostruttura di via Marconi, si è svolta la presentazione della nuova divisa che i piccoli e grandi atleti indosseranno durante le competizioni.

La nuova canotta tecnica è il risultato del concorso Una maglia per la Virtus, che ha visto l’invio nei mesi scorsi di numerose proposte grafiche provenienti da singoli cittadini, dagli alunni delle scuole medie e da diverse associazioni sommesi. Tra le tante, il Consiglio Direttivo ha puntato su quella realizzata dal duo Valaderio-Nicoli, che hanno pensato di stilizzare il simbolo cittadino dei tre leoni fino a farlo diventare il segno di una zampata, segno che i nostri atleti certamente lasceranno nelle diverse competizioni cui prenderanno parte.

Alla coppia vincitrice sono state assegnate due tessere annuali della Asd Virtus, incrementando così il numero di podisti che nei prossimi mesi coloreranno di gialloblu le nostre strade. La mattinata di festa è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo corso di una gloriosa realtà sommese, una società sportiva da decenni radicata nel territorio e che nel 2018 riparte alla grande sotto la spinta del neo presidente Aquili affiancato dallo storico Sicuro, dal professor Tagliabue e dall’entusiasmo dei nuovi consiglieri Scotti, Aquili, Cappellari e Franzin, questi ultimi due referenti e coach rispettivamente del settore giovanile atletica leggera e di quello del podismo amatoriale.

La Virtus Somma Lombardo è presente al martedì e al giovedì dalle 16.30 alle 17.30 alla pista di atletica in via Novara e al sabato dalle 10.00 alle 12.00 alla tensostruttura di via Marconi.