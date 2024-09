“Siamo di-versi perché siamo poesia”, lo spettacolo di Guido Marangoni all’Auditorium di Somma Lombardo

Sabato 5 ottobre alle 20.45 l’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo ospita lo spettacolo “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”, di Guido Marangoni.

Guido Marangoni nasce a Padova nel 1970, scrittore, attore e ingegnere, racconta in teatro la sua esistenza famigliare: lo spettacolo ha già al suo attivo più di 60 repliche in molti teatri Italiani. Spettacolo comico e leggero, raccontato dall’autore attraverso musica, immagini e parole dove la sindrome di Down della figlia più piccola Anna diventa un semplice pretesto per condividere, con il sorriso, fragilità e diversità che riguardano davvero tutti.

Le risate ed il non prendersi troppo sul serio faranno da filo conduttore per affrontare argomenti, a volte imbarazzanti, come la disabilità, la diversità e anche la morte, ma che spesso, visti con gli occhi della leggerezza, nascondono interessanti punti di vista.

Ad accompagnare Guido Marangoni sul palcoscenico Nicola De Agostini alle tastiere.

Una prima iniziativa in programma organizzata dal Decanato di Somma Lombardo con il supporto ed il patrocinio di tutti i Comuni del territorio ed in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato Genitori di Somma Lombardo rivolta a tutti ed in particolare alle famiglie con all’interno situazioni di disabilità.

Le attività dell’Auditorium San Luigi

Oltre a questo primo spettacolo di parole e musica, l’Auditorium San Luigi si propone quest’anno di ripartire con una ricca proposta articolata, con diversi momenti legati a cinema, teatro, confronto sulle idee. Qui la presentazione delle attività 2024/2025.

Qui invece trovate il programma del cineforum.