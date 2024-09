“Un’agorà per tutti”: tra cineforum e teatro rinasce l’auditorio San Luigi di Somma Lombardo

«Sarà un’agorà aperta a tutti», uno spazio «per riflettere e pensare su questo nostro mondo e capire il nostro tempo». È con questo spirito che riparte l’attività del cinema teatro Auditorium San Luigi, in centro a Somma Lombardo.

Con cineforum, film in prima visione con il nuovo impianto, teatro e anche incontri: tutto frutto di nuovi investimenti e impegno rinnovato dei volontari. A parlare dello spirito con cui si riparte è don Basilio Mascetti, il prevosto della città: dallo spirito delle sale di comunità (espressione appunto delle comunità cristiane, le parrocchie) all’apertura al dialogo con tutto un contesto intorno che è cambiato: «Un luogo aperto a tutti, non solo ai fedeli, ai cristiani».

Il primo appuntamento in calendario, il 4 ottobre, è il debutto del ciclo di cineforum (che sarà su quattro venerdì), ma poi la proposta sarà articolata nell’arco dell’anno.

«Si è costituita una commissione di giovani e adulti per rendere davvero viva questa sala. Abbiamo un impianto di prima visione per poter proiettare film recentissimi, oltre alla possibilità di proporre rassegne teatrali e incontri formativi o concerti».

È un salto di qualità, dopo che comunque già negli anni scorsi la Comunità Pastorale ha lavorato per consolidare man mano le proposte, sia sul fronte teatrale, sia sul fronte del cinema «Già la scorsa primavera abbiamo proposto tre film di valore: Oppenheimer, la Zona di Interesse e C’è ancora domani» ricorda Cristina Boldarin, del gruppo di volontari.

Il prossimo ciclo di cineforum, che partirà come detto il 4 ottobre, si articola su quattro titoli (tenuti ancora riservati, ma arriveranno a breve) con l’introduzione e commento della professoressa Cristina Boracchi. «Poi a novembre proporremo, su tre domeniche e un sabato, film per famiglie», grandi successi e novità del cinema d’animazione.

Tra la fine di ottobre e novembre ci sarà poi il tradizionale appuntamento teatrale con il Cipresso s’argento, proposta ormai più che ventennale che rappresenta un momento sempre apprezzato. «Avremo poi anche gli incontri con Guido Marangoni e i Terconauti, quest’ultimo organizzato insieme a Odv Genitori, introducendo ad argomenti come la disabilità» continua Boldarin.

È stato creato un nuovo sito internet, ora in via di implementazione, dove in futuro si potranno fare prenotazione e acquisto degli abbonamenti e dove ci si può iscrivere alla newsletter. C’è poi anche come riferimento la mail specifica info@teatrosomma.it e c’è l’account Instagram @auditorium_San Luigi. Abreve arriverà anche il nuovo logo del cinema teatro.

Un luogo al servizio e in dialogo

«Questo è uno spazio che è stato prezioso per la città, dopo che hanno chiuso i due cinema: è sempre stato sfruttato anche da associazioni e del Comune, è un riferimento» dice ancora Boldarin.

Una vocazione di apertura ribadita anche da don Mascetti, che esprime l’auspicio che «la gente di Somma e dei paesi intorno possano usufruire di questo servizio». Il prevosto ribadisce che una sala di comunità è espressione di valori e di una proposta («Io ci credo molto: in una pagina il Vangelo, nell’altra il giornale»), ma dall’altro è anche spazio disponibile al confronto, in un contesto ormai molto laicizzato, dove prevalgono sensibilità diverse. «Un’agorà aperta a tutti», appunto.