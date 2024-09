Cineforum all’Auditorium San Luigi: a Somma Lombardo le emozioni del grande schermo

Torna il grande cinema all’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo : nell’ambito delle nuove iniziative lanciate dalla sala della comunità, parte a ottobre il ciclo di cineforum, che offrirà agli appassionati di cinema una selezione di pellicole di grande spessore culturale e artistico.

La rassegna si svolgerà ogni giovedì alle 20:45 alla sede di via Mameli 67, con un programma che saprà coinvolgere gli spettatori in storie di grande impatto emotivo e riflessione.

Il calendario del Cineforum 2024 propone quattro film di recente produzione, diretti da registi di fama internazionale.

Si comincia il 4 ottobre con Perfect Days di Wim Wenders, film giapponese del 2023 che promette di emozionare il pubblico con la delicatezza delle sue immagini.

A seguire, l’11 ottobre, sarà la volta di Anatomia di una Caduta, diretto da Justine Triet, un intenso dramma francese del 2023, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, della durata di 150 minuti.

Il 18 ottobre verrà proiettato One Life, un toccante film statunitense di James Hawes del 2023, che si sviluppa in 110 minuti di pura intensità.

La rassegna si concluderà il 25 ottobre con La Sala Professori, un dramma tedesco di Ilker Çatak, del 2023, della durata di 98 minuti, che esplora i rapporti tra docenti e studenti in un contesto scolastico carico di tensioni.

Ogni proiezione prevede l’introduzione della prof.ssa Cristina Boracchi e del prof. Marco Parravicini, che offriranno spunti di riflessione e analisi sui temi affrontati dai film.

L’abbonamento all’intera rassegna ha un costo di 20 euro, mentre per chi desidera partecipare a una singola serata, il biglietto è di 7 euro.

Le attività dell’Auditorium San Luigi

Oltre al Cineforum, l’Auditorium San Luigi si propone quest’anno di ripartire con una ricca proposta articolata, con diversi momenti legati a cinema, teatro, confronto sulle idee. Qui la presentazione delle attività 2024/2025.