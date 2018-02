Lavori alle Fontanelle, strada chiusa

Dei lavori di potatura piante causeranno modifiche alla viabilità sulla strada delle Fontanelle. La Sp3, che collega il Ponte di Vedano a Gurone, sarà chiusa al traffico da martedì 13 a venerdì 23 febbraio dalle ore 8.15 alle ore 11.45 e dalle 13.00 alle 17.00.

Questo il comunicato del Comune di Malnate:

Si avvisa la cittadinanza che con ordinanza n. 39 del Dirigente Area 5 – Settore Viabilità – della Provincia di Varese, da martedì 13.02.2018 a venerdì 23.02.2018, dalle 8.15 alle 11.45 e dalle 13.00 alle 17.00, è stata disposta la chiusura della SP3 Ponte di Vedano-Valico Ligornetto nel tratto compreso fra il km 0+500 in Comune di Vedano al km 1+300 nel Comune di Malnate per lavori di potatura piante. A breve sarà predisposta ordinanza per la deviazione del traffico all’intersezione di Via Adua. Ci si scusa sin d’ora per il disagio