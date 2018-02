Malore per Malerba durante un incontro elettorale

Il presidente del Consiglio comunale di Varese Stefano Malerba ha avuto un malore durante la serata pubblica a Germignaga con Giorgio Gori.

Malerba, che è candidato alle elezioni regionali nella lista “Lombardia per le autonomie Gori presidente”, era presente alla serata insieme a molti cittadini, amministratori locali e candidati quando si è sentito male. Immediatamente soccorso è stato poi portato in ospedale a Luino per controlli.

Al Presidente Malerba gli auguri di pronta guarigione.