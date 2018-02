Il Varesotto che fa centro: un oro e cinque bronzi ai tricolori di Rimini

È di sei medaglie – una d’oro e cinque di bronzo – il bottino guadagnato dagli arcieri varesini ai campionati italiani disputati nel fine settimana appena trascorso a Rimini.

A fare la parte del leone è stata la Compagnia Arcieri Monica di Gallarate, una delle società simbolo del nostro arco, sempre guidata in pedana da Michele Frangilli. Il 41enne olimpionico ha aggiunto un altro alloro alla sua collezione infinita, ottenendo sia il bronzo di categoria con una gara in rimonta sia quello assoluto grazie alla finalina vinta contro Amedeo Tonelli.

Ma in riva all’Adriatico i riflettori principali sono stati per un’altra portacolori della CAM, l’azzurrina Eleonora Grilli. Nel torneo di arco compound di categoria juniores, Grilli è partita in sordina ma con il passare delle prove ha recuperato posizione su posizione fino a guadagnare la testa e aggiudicarsi l’oro senza particolari problemi.

Un bronzo è finito anche nella bacheca della Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo grazie alla prestazione di Elena Crespi nell’arco compound di categoria Master. Crespi è stata autrice di una bella gara nella quale è anche stata in testa dopo la prima manche, ma nel finale un po’ di sfortuna l’ha fatta scivolare sul terzo gradino del podio a un punto dalla medaglia d’argento.

Due invece i bronzi ottenuti dalla CAM nelle gare a squadre femminili di arco olimpico, quella di categoria (Ilaria Calloni, Carla Frangilli e Gaia Rota) e quella degli Assoluti con Elisa Coerezza, Carla Frangilli (in gara nonostante una fortissima influenza) e Ilaria Calloni.

Prima della disputa dei campionati italiani, a Rimini si è disputata la gara internazionale “Italian Challenge” nella quale la gallaratese Elisa Coerezza ha vinto la medaglia d’argento di categoria ed è avanzata fino ai quarti di finale negli scontri del Mixed Team battendo anche una coppia formata dall’olimpionico Mauro Nespoli e dalla iridata Vanessa Landi.