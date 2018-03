Al Punto d’Incontro Maurizio Miozzi e Ottavio Brigandì

Venerdì 6 aprile 2018 alle 21 all’Auditorium comunale di Maccagno (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), doppio appuntamento per gli appassionati di storia locale e di letteratura medievale.

Maurizio Miozzi presenterà una mostra fotografica dal titolo Monteviasco: Storia,

Ambiente, Tradizioni, realizzata in collaborazione con il Cai di Luino. Per il noto studioso delle Valli del Luinese si tratta di un ritorno in una delle località che più spesso ha catturato le sue attenzioni. Delle stesso Miozzi , anche un recente libro del 2016 Le vicende di un paese, incentrato sulle vicende di Curiglia.

La mostra rimarrà aperta fino al 12 aprile, il sabato e la domenica dalle ore 17 alle ore 19.

Sarà poi la volta del graditissimo ritorno di Ottavio Brigandì, con la conferenza La montagna come simbolo: il Purgatorio di Dante.

Il punto di vista dantesco sulla montagna è quello di un uomo che ha camminato

moltissimo a piedi. Non è sicuro che il poeta abbia varcato le Alpi, ma innumerevoli volte ha valicato gli Appennini e di sicuro si è appassionato alle più diverse realtà montane.

La discesa all’Inferno e la salita al Purgatorio sono descritte entrambe con precisione sorprendente, come se fossero una camminata in un paesaggio vero. Il tema mistico del viaggio ultraterreno giustifica la descrizione di meravigliosi luoghi di montagna che il lettore di ieri e di oggi è invitato a visitare, quasi ripercorrendo una mappa delle regioni e degli scorci che il poeta ha amato.

L’ingresso alla serata è libero.