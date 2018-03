Famiglia intossicata dal monossido

Intossicazione da monossido in un’abitazione a Grantola, in via Provinciale: è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 9 marzo 2018, intorno alle 19.

Per cause ancora in fase di accertamento una famiglia di tre persone è rimasta presumibilmente intossicata dal monossido di carbonio: non si esclude il malfunzionamento di una stufa a legna. I tre abitanti della casa sono stati portati all’ospedale di Varese per accertamenti.

I vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa, hanno effettuato dei rilievi strumentali e collaborato col personale del 118 per soccorrere le persone.