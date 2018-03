Javorcic è orgoglioso: «Vittoria importantissima su un campo difficile»

Vittoria importante per la Pro Patria. A Busto Garolfo i tigrotti si impongono 2-0 e proseguono la corsa in vetta al Girone B di Serie D. al termine della sfida, il tecnico biancoblu Ivan Javorcic: «Direi che i numeri dicono tutto. Oggi è stata una partita difficile su un campo difficile, ma abbiamo mostrato una maturità impressionante. Sono impressionato da questa squadra: oggi doveva adattarsi a un tipo di gioco differente e lo ha fatto alla grande. Tatticamente siamo stati molto bravi. La nostra forza di non prendere gol è anche grazie al lavoro dei nostri attaccanti, che fanno un ottimo pressing».

«La Bustese ha un’ottima caratura – prosegue Javorcic –, è allenata benissimo e gioca un buon calcio. Non c’è tanto bisogno di parlare del gruppo: con le assenze che ci sono state, parlano i fatti. Santana e Le Noci sono i primi a portare le borracce in allenamento e spingono i compagni. Buona Pasqua a tutti, prendiamo un bel respiro e da martedì ripartiremo. Affrontiamo questo finale guardando una gara alla volta e cercando di vincerle tutte da qui alla fine».

Giovanni Cusatis, ex di turno, allenatore della Bustese, analizza così la gara: «Abbiamo incontrato una squadra molto fisica che ci ha forzato delle giocate. La Pro Patria è stata molto aggressiva, poi gli episodi hanno determinato l’andamento della partita. Si vede che sono una squadra che ti fa giocare poco. Abbiamo incontrato una squadra forte, che è in quella posizione per un motivo. Non sono contento per la sconfitta, certo che perdere non fa piacere a nessuno. Come squadra stiamo crescendo tanto e per questo non posso essere deluso. Rezzato e Pro Patria sono due squadre di valore: vincerà chi si dimostrerà più forte mentalmente da qui alla fine».