La ciclopedonale per San Salvatore sarà presto realtà

Se in questi giorni avete avuto problemi con il traffico in via Como non vi arrabbiate troppo. I lavori alla rete gas sono opere propedeutiche alla costruzione della nuova arteria ciclopedonale che collegherà Malnate alla frazione di San Salvatore.

Un’opera necessaria per garantire la sicurezza di chi ogni giorno, senza possibilità di utilizzo di un’autovettura o di un mezzo a motore, deve spostarsi dalla città alla frazione rischiando nel traffico della trafficata Briantea.

«Si tratta di un lavoro molto importante – spiega Piero Battaini, vicensindaco e assessore ai lavori pubblici – per salvaguardare e tutelare la sicurezza per San Salvatore».

Terminati i lavori sulla rete gas, partiranno quelli per la costruzione della ciclopedonale. Il progetto prevede un tratto asfaltato che correrà parallelo alla Briantea. Ottocento metri di lunghezza, dal parcheggio del centro commerciale di via Como fino alla rotonda di San Salvatore. La ciclopedonale avrà una larghezza di 2,5 metri e verrà anche effettuato un ponte di 22 metri sopra il torrente Quadronna.

«Entro il 20 aprile – continua Battaini – finiranno i lavori alla rete del gas. Subito dopo partirà il cantiere senza soluzione di continuità. Prevediamo di inaugurare la ciclopedonale dopo cinque mesi di lavori, quindi per la fine dell’estate. L’ultima notizia è che grazie alla variazione di bilancio, ci sarò anche l’illuminazione. L’ultimo lavoro sarà la sistemazione del marciapiede nei pressi della rotonda di San Salvatore».

Dal prossimo autunno quindi San Salvatore verrà finalmente collegata a Malnate anche per pedoni e ciclisti. La frazione farà un po’ più parte della città.

