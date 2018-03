Malgesso incorona Paolo Proserpio ed Elena Begnis

Il maltempo di questi giorni non ha fermato gli specialisti del Piede d’Oro che ieri – domenica 18 – hanno affrontato la “In giro per Malgesso”, gara giunta alla 26a edizione e terza tappa stagionale dell’affollato circuito podistico varesotto.

La prova, valida anche per la classifica “Top PdO” (graduatoria assoluta, mentre quella generale è stilata in base alle fasce d’età), è stata vinta da Paolo Proserpio, atleta della Valetudo, che si è imposto sul gazzadese Luca Ponti e sul gaviratese Luke Roberts. Ai piedi del podio Giuseppe Bollini del Circuito Running e il giovane Daniele Ravelli dell’Arcisate.

In campo femminile secondo successo consecutivo per Elena Begnis dell’Arcisate, già vincitrice in Valbossa, 33a assoluta a Malgesso. Podio rosa completato da Gloria Benatti e dalla cassanese Elena Soffia. Quarta è arrivata Sofia Barbetta (Valbossa), quinta Caterina Fornaso (Verbano).

La prova di Malgesso, organizzata dalla Sette Laghi Runners in collaborazione con la Pro Loco, è stata l’ultima del trittico invernale targato Piede d’Oro. La prossima gara valida per il circuito sarà dopo Pasqua, domenica 8 aprile: appuntamento con la “Corri con noi per la vita” di Gazzada Schianno.