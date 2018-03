Preleva al bancomat e viene derubato, rapinatore denunciato

Il continuo e costante controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale di Legnano, unitamente alla collaborazione dei cittadini, ha permesso agli operatori del Comando di corso Magenta di fermare un nordafricano che aveva da poco rubato i soldi a un altro cittadino extracomunitario.

È accaduto l’altro pomeriggio, nei giardini di Piazza Medaglie d’Oro quando un uomo di 30 anni di nazionalità pachistana, regolarmente in Italia, è stato avvicinato da un nordafricano mentre stava ritraendo alcune banconote all’interno del proprio portafogli. Il pachistano era tranquillamente seduto su una delle panchine presenti nell’area verde quando il nordafricano, 25 anni e irregolarmente in Italia, gli si è avvicinato e gli ha sottratto le banconote (70 euro in tutto) dalle mani.

Il 30enne ha immediatamente reagito e, il ladro per tutta risposta gli ha sferrato un pugno al volto ed è scappato. La vittima è stata immediatamente soccorsa da alcuni dipendenti del supermercato Bennet che hanno allertato anche una pattuglia della Polizia Locale che stava operando nella zona. Dai primi accertamenti e dalle immagini della videosorveglianza il gruppo Falchi del comando di corso Magenta si è messo sulle tracce del rapinatore. Intorno alle 20,30, il 25enne è stato sorpreso nel territorio comunale di San Vittore Olona. Fermato è stato denunciato all’autorità giudiziaria per rapina aggravata e lesioni.