Quattro calci per la Pace

Sabato prossimo, 31 marzo, tutti in campo per la pace a Malnate, dove si giocherà la prima edizione della Peace Cup, categoria Esordienti.

«Dopo aver partecipato a tutte e sette le edizioni della Peace Cup sul campo del Novazzano, in Ticino, i dirigenti della società sportiva ASD Malnatese Calcio hanno pensato necessario ed importante adottare anche per il nostro territorio questa nobile iniziativa – spiegano gli organizzatori – La manifestazione rientra nel progetto del Tavolo Fair play e tifo positivo nato nell’ambito del Patto educativo di comunità, organismo importante per la vita della realtà malnatese».

Sui due campi di via Gasparotto e di via Milano le otto squadre, divise in due gironi, si affronteranno alla presenza di numerosi spettatori.

Il Gruppo genitori – che da sempre sostiene i progetti della loro società di calcio – preparerà il pranzo. Nel pomeriggio, dopo la sfilata delle squadre al campo di via Gasparotto, si svolgeranno le finali.

Tutte le squadre partecipanti riceveranno una coppa. Il premio più ambito – la Peace Cup – verrà assegnato alla squadra che dimostrerà sul campo un comportamento di gioco leale e corretto.

Per la sua assegnazione verranno valutati (con la collaborazione dei vari allenatori e degli arbitri) anche il coinvolgimento della squadra, della società e della tifoseria nello spirito del torneo, a prescindere dal risultato ottenuto sul campo.

Saranno inoltre assegnati riconoscimenti a singoli calciatori e alle tifoserie ed alla società che avrà coinvolto maggiormente i genitori e simpatizzanti nello spirito del torneo.