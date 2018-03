Il prossimo 20 marzo dalle ore 13,30 alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese, gli architetti si riuniranno per un seminario formativo sull’umidità da condensa e da risalita.

L’evento prevede il riconoscimento di n. 4 crediti formativi professionali a tutti gli architetti della Lombardia che parteciperanno. L’incontro è aperto anche ai geometri e agli ingegneri.

Il relatore è l’Arch. Umberto Carlo Demichelis, docente di ‘Recupero Edilizio’ e ‘Tecnologia dell’Architettura’ presso il Politecnico di Milano.

Il seminario ha come obiettivo la formazione completa sul soggetto dell’umidità nelle costruzioni: riconoscere le cause della condensa e della risalita capillare, le manifestazioni dei vari tipi di umidità, le regole e i principi della corretta ventilazione, le norme sulla ventilazione, come risolvere i problemi causati agli edifici dalla condensa e dalla risalita capillare sia in fase di costruzione sia per il recupero/restauro.

Il seminario si terrà in collaborazione con due società specializzate nel risanamento dall’umidità e nella ventilazione meccanica controllata: Sanaclima Srl (www.sanaclima.com), che si avvale della collaborazione di professionisti esperti nel riconoscere il problema causato dalla risalita capillare, così da fornire una soluzione mirata e completa, e Ostberg Italy Srl (www.ostberg.com), produttore leader a livello mondiale che propone soluzioni complete di ventilazione e di VMC.

Per iscriversi: http://www.ordinearchitettivarese.it/iniziative-ordine/item/2492-seminario-umidita’-da-condensa-e-umidita’-da-risalita-capillare-come-riconoscere-le-cause-gli-effetti-le-loro-differenze-e-quali-soluzioni-adottare.html