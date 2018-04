Addio scuola Canziani: al suo posto un parchetto

Addio scuola Canziani. Nel progetto di edificazione presentato dalla società sportiva Robur et Fides e dall’associazione L’Anaconda c’è una voce anche dedicata all’ex scuola primaria, chiusa nel luglio dello scorso anno dopo una perizia sulla staticità che evidenziava gravi e pesanti problemi, incompatibili con la prosecuzione delle attività.

LEGGI IL PROGETTO DI ROBUR ET FIDES E ANACONDA

La notizia fu un fulmine a ciel sereno per la piccola comunità scolastica che, di punto in bianco, si ritrovò senza sede. Il suo trasferimento alla vicina Giovanni Bosco era stata digerita con difficoltà: tra i tanti timori anche il futuro di degrado e incuria che sarebbe toccato alla piccola palazzina di via …

« Tra le richieste che la popolazione ci fece – ricorda Andrea Civati, assessore ai lavori pubblici del Comune di Varese – c’era anche quella di riqualificare l’area. Così, nel progetto presentato dai due privati, è inserito anche un progetto per quella zona».

Robur et Fides e Anaconda si impegnano a realizzare, quali opere di contorno, la pista ciclopedonale alberata lungo viale Marzorati e abbattere la Canziani, un intervento che, visto la qualità della costruzione, si aggira attorno ai 40.000 euro comprese le opere di ripristino.

La scuola primaria si avvia, quindi, a concludere la sua storia: « Qualsiasi progetto futuro non può prescindere dal suo completo abbattimento – spiega Civati – Come amministrazione abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, la costruzione di una nuova scuola il cui finanziamento, però, dovrà arrivare attraverso bandi regionali o nazionali. Per ora abbiamo la volontà ma non abbiamo progetti precisi». Gli interventi certi in ambito scolastico decisi da Palazzo Estense ammontano a 410.000 euro: tra le opere anche il rinnovo degli infissi nella struttura di via Busca dove sono ospitate le primarie Bosco e Canziani appunto.

In due anni, quindi, il quartiere cambierà il suo volto con il prato che lascerà il posto a una palestra e a due palazzine e la scuola che diventerà area a verde pubblico.