Banco Bpm contro il Posillipo per smaltire la delusione di Coppa

È pronta a rituffarsi nella vasca piscina Manara di Busto Arsizio la Pallanuoto Banco BPM Sport Management che domani, sabato 21 aprile alle ore 18.00, ospiterà i campani del Posillipo nella sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di serie A1 maschile.

La formazione padrona di casa dovrà continuare a difendere il suo fortino (in campionato solo la Pro Recco è riuscita a vincere a Busto Arsizio) contro il Posillipo, per farsi trovare pronta alla sfida del prossimo 25 aprile in casa dell’An Brescia, nel match che, con ogni probabilità, deciderà chi chiuderà al secondo posto il campionato prima del via delle Final Six Scudetto (in programma dal 25 al 27 maggio a Siracusa).

Nella gara d’andata contro il Posillipo la Pallanuoto Banco BPM Sport Management s’impose 11-4 grazie a un primo tempo da 4-0 e ai tre gol firmati da Andrea Fondelli. Difficilmente domani sarà della sfida il difensore serbo Radomir Drasovic ancora alle prese con una forma influenzale che aveva costretto la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management a fare a meno di lui mercoledì scorso nella finale di ritorno di Len Euro Cup contro il Ferencvaros. Drasovic, come successo in coppa, lascerà il posto a Federico Panerai.

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco Bpm Sport Management): “La partita di domani è una gara nella quale tutti dovremo impegnarci al massimo per vincere. Questo anche per buttarci alle spalle le scorie mentali della partita di coppa che ci ha lasciato un grande rammarico”.