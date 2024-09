Al via da oggi il servizio mobilità in sharing a Busto Arsizio. In città 30 ebike di Ridemovi

È stato presentato ieri sera (mercoledì) in centro a Busto Arsizio, nell’ambito delle iniziative per la Settimana della Mobilità Sostenibile, il nuovo servizio di mobilità in sharing voluto dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, gestito da Ridemovi.

La società, già presente in diverse grandi città italiane, ha posizionato le prime 30 biciclette con pedalata assistita in giro per la città, sfruttando le vecchie postazione del bike sharing di Busto Arsizio (comune, piazza mercato, ospedale, tribunale, piscina, piazza San Giovanni). Da settimana prossima si aggiungeranno 100 monopattini elettrici.

Per attivare il servizio basta scaricare l’app e visualizzare i mezzi liberi. Servizio in free floating ma con aree in cui la sosta è vietata (rosse nella mappa). L’assessore, affiancato da Carmelo Vinci (city manager di Ridemovi) e Giuseppe Vaccarino (mobility manager della città di Busto) ha sottolineato che si punterà molto sulla formazione dei giovani per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi. Sono previsti, infatti, incontri formativi nelle scuole.