I pendolari esasperati si ritrovano: “Appuntamento mercoledì alle 18 a Garibaldi”

Ritardi, cancellazioni, soppressioni: è un bollettino drammatico quello che tutti i giorni fronteggiano i pendolari che viaggiano per la Lombardia. Ed è proprio per denunciare tutto questo che i comitati di diverse linee si sono dati appuntamento per mercoledì 11 aprile a Porta Garibaldi.

“I disservizi degli ultimi mesi sono sotto gli occhi di tutti -si legge in una nota del comitato di Busto Arsizio-. Con la sciagura del 25 gennaio la situazione è colata a picco (il deragliamento a Pioltello, ndr) e all’orizzonte non si avverte neanche il minimo segnale di inversione di tendenza”. In questo contesto “non si contano più le soppressioni, le cancellazioni quotidiane che sono il risultato di una disorganizzazione aziendale e gestionale cui sembra impossibile porre rimedio e che vede nella soppressione di corse l’unica via percorribile per uscire dall’impasse”.

Quindi tutto questo “oltre a renderci ostaggi di Trenord , Trenitalia ed Rfi, sta causando danni alla nostra vita familiare e lavorativa. La pazienza l’abbiamo persa da tanto, ora abbiamo esaurito anche il tempo. Diamo voce al nostro disagio. Ci sono cose da dire e le diremo, forte e chiaro”. Per questo motivo i Comitati S6, BustoNord, Pendolari Gallarate Milano, Viaggiatori Trenord Nodo Saronno e i Viaggiatori della Domodossola -Arona-Milano hanno indetto una conferenza stampa per mercoledì 11 aprile alle 18.00 alla stazione di Porta Garibaldi. “Chiediamo a tutti i viaggiatori una forte e sentita partecipazione proprio per dare una grande risonanza, fuori dai social, a una situazione che ormai è diventata intollerabile -dicono i comitati. Vi aspettiamo numerosi e vi chiediamo di indossare una maglietta bianca, il resto vi verrà dato al momento”