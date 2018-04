Super-Arianna: oro tricolore e pass per gli Europei

Arianna Castiglioni non tradisce le attese: nella prima giornata dei Campionati italiani Assoluti di nuoto a Riccione, la 20enne di Busto Arsizio è subito grande protagonista in una delle sue gare preferite, i 100 rana.

La portacolori del Team Insubrika e delle Fiamme Gialle ha infatti vinto la medaglia d’oro con un eccellente tempo di 1’06″91 che è sia il record personale di Arianna sulla distanza, sia quello utile a conquistare il pass per i prossimi Campionati Europei che si terranno a Glasgow di agosto. Già nelle batterie del mattino Castiglioni si era fatta notare, guadagnando la finale con il miglior tempo, unica sotto l’1’07”. Nel tardo pomeriggio la conferma tinta d’oro.

I 100 rana sono una delle prove più incerte del panorama nazionale, visto che oltre a Castiglioni sono in gara altre atlete del giro azzurro. La bustocca ha avuto la meglio su Martina Carraro, che è la primatista italiana della specialità (anche per lei qualificazione ottenuta per Glasgow) e su Martina Scarcella, che ha completato il podio. Sabato Arianna potrà provare a ripetersi sulla distanza dei 50 rana, della quale è detentrice del primato italiano.

Castiglioni è senza dubbio l’atleta più in vista della provincia di Varese in quel di Riccione e il suo compito andrà oltre le prove individuali, visto che proverà a trascinare anche la squadra del Team Insubrika. Agli Assoluti invece non è presente l’altra giovane stella del nuoto nostrano, l’azzatese Nicolò Martinenghi. Il campione del Nuoto Club Brebbia è infatti fermo per un problema fisico all’osso pubico che lo tormenta da tempo. Un intoppo che non ne preclude la partecipazione agli Europei, anche se naturalmente “Tete” dovrà stabilire il tempo utile alla qualificazione tra la tarda primavera e l’estate.