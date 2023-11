Riscossa Martinenghi: oro nei 50 rana agli Assoluti Invernali

Toccato nell’orgoglio mercoledì sera, Nicolò Martinenghi si riprende immediatamente la scena della rana nazionale. Il campione di Azzate si era piazzato “solo” terzo nei 100 rana agli Assoluti Invernali di Riccione ma ha reagito da vero “numero uno”.

Ventiquattr’ore dopo Martinenghi ha vinto la prova dei 50 metri e lo ha fatto con un tempo notevole (26.71), lontano dal suo primato italiano (26.33) ma di tutto rispetto per questo periodo della stagione. L’allievo di Marco Pedoja replica così all’astro nascente Ludovico Blu Art Viberti, oro con una grande prova nei 100. (foto: A. Staccioli/Blue Deep/Federnuoto)

Sulla mezza distanza il torinese è terzo in 26.91, preceduto dall’imolese Simone Cerasuolo che ha staccato in 26.83 il pass per i Mondiali di Doha (ai quali “Tete” è già qualificato per essere stato finalista nel 2023).

«Tenevo tantissimo a vincere questa gara, perché è quella che mi ha lanciato a grandi livelli – ha detto Martinenghi che è campione europeo in carica sulla distanza – Sono anche contento della concorrenza: fa bene a me e a tutto il movimento».

A Riccione è arrivato anche il secondo podio in questa edizione degli Assoluti Invernali per Arianna Castiglioni: la 26enne di Busto Arsizio era stata d’argento sui 100 metri vinti da Benedetta Pilato e ha colto il bronzo sui 50 metri vinti di nuovo dalla giovanissima pugliese. 29.65 per Pilato, seguita in 30.88 da Anita Bottazzo e in 30.97 da Castiglioni cui non basta questo tempo per ottenere la qualificazione mondiale. Ma la portacolori del Team Insubrika è sempre ai più alti livelli tricolori e con questa certezza si lancerà nel proprio programma 2024.